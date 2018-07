Flensburg (dpa) - Nach der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs zwischen Deutschland und Dänemark hat die dänische Polizei am Morgen einen ersten Zug mit Flüchtlingen ins Land gelassen. Am Grenzbahnhof in Padborg kontrollierten Dutzende Beamte die aus Flensburg kommenden Menschen, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Die rund 50 Flüchtlinge seien zu ihren Reisezielen befragt worden, dann durfte der Zug in Richtung Kopenhagen weiterfahren. Rund 100 Menschen hatten die Nacht im Bahnhof von Flensburg verbracht, nachdem Dänemark wegen der Flüchtlinge den Zugverkehr mit Deutschland eingestellt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.