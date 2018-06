Peking (SID) - Die Elektroautoserie Formel E wird eine Woche später als geplant in ihre zweite Saison starten. Wie Promoter Alejandro Agag am Donnerstag mitteilte, fällt "aus logistischen Gründen" erst am 24. Oktober im Olympiapark von Peking der Startschuss für die Saison 2015/16.

Auch 2016 wird die Formel E auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof (21. Mai) Station machen. Wie in der Premierensaison, in der Nelson Piquet junior (Brasilien) den Titel gewann, gehören erneut die Deutschen Nick Heidfeld (Mönchengladbach/Mahindra Racing) und Daniel Abt (Kempten/Abt Schaeffler) zum 20-köpfigen Starterfeld. Als neue Attraktion schließt sich der frühere Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve (Kanada) der Serie an.