Moskau (AFP) Russland hat nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow keine "zusätzlichen Maßnahmen" zur Verstärkung seiner Militärpräsenz in Syrien ergriffen. "Russische Militärexperten arbeiten in Syrien, sie zeigen der syrischen Armee den Umgang mit unseren Waffen", sagte Lawrow am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. "Derzeit hat Russland keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen." Russland gehört zu den Unterstützern von Syriens Staatschef Baschar al-Assad.

