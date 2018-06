Moskau (AFP) Die russische Kommunistische Partei (KP) hat zwei Monumente des Sowjet-Führers Josef Stalin enthüllt. Wie die Partei am Donnerstag mitteilte, wurden die Denkmäler am Vortag in der Region Mari El, 600 Kilometer östlich von Moskau, und in Pensa, 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, der Öffentlichkeit übergeben. An beiden Zeremonien nahmen demnach hunderte von Parteianhängern teil, von denen einige rote Fahnen trugen.

