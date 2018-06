Barcelona (AFP) Gut zwei Wochen vor der Regionalwahl am 27. September hat Kataloniens Regierungschef Artur Mas die heiße Phase im Kampf um Stimmen für seine Unabhängigkeitspläne eröffnet. Die Wahl könne "ein demokratisches Mandat" für die Loslösung Kataloniens von Spanien hervorbringen, sagte Mas am Donnerstag in einer Ansprache im regionalen Fernsehen. Die katalanischen Wähler hätten es in der Hand, "die politische Zukunft" zu bestimmen. Er werde sich nach der Mehrheitsentscheidung richten, versprach Mas.

