Istanbul (AFP) Die Kurdenpolitikerin Leyla Zana hat an die türkische Regierung und die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aufgerufen, ihre neuen Gefechte in Südostanatolien einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Alle Parteien sollten die Waffen niederlegen, sagte Zana nach einem Bericht der Zeitung "Hürriyet" vom Donnerstag. Wenn dies nicht geschehe, werde sie in einen Hungerstreik treten, den sie bis zum Tod durchalten werde. Lieber sterbe sie, als sich das Sterben weiter ansehen zu müssen.

