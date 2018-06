Washington (AFP) Das US-Militär soll einem Medienbericht zufolge Geheimdienstanalysen über den Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak geschönt haben. Wie die Nachrichtenwebsite "Daily Beast" am Donnerstag berichtete, beschwerten sich mehr als 50 Geheimdienstmitarbeiter, dass ranghohe Militärvertreter ihre Analysen umgeschrieben hätten, um ein optimistischeres Bild des Einsatzes zu zeichnen. Die militärische Stärke des IS und von Al-Kaida-Verbündeten sei heruntergespielt worden.

