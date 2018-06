New York (AFP) Stars unter Führung von Ex-Beatle Paul McCartney singen für den Klimaschutz: Ihr "Love Song to the Earth" (Liebeslied an die Erde) wurde gemeinsam mit einem Video am Mittwoch im Streamingdienst Apple Music veröffentlicht und kommt ab Freitag in den allgemeinen Verkauf. Die Stars tragen den Text des Popsongs abwechselnd vor, neben Paul McCartney sind unter anderen der Rockmusiker Jon Bon Jovi, Folkpopsängerin Sheryl Crow, der jamaikanische Rapper Sean Paul sowie die beninisch-französische Musikerin Angelique Kidjo beteiligt.

