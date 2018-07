Washington (AFP) Die kostenlosen Eintrittskarten für die Messe mit Papst Franziskus in Philadelphia Ende des Monats sind binnen 30 Sekunden vergeben gewesen. Das teilte die Erzdiözese in der US-Stadt am Mittwoch (Ortszeit) nach der Ausgabe der 10.000 Tickets mit. Bereits am Dienstag hatte es einen Ansturm gegeben, als ebenso viele Karten für eine Ansprache am 26. September beim Weltfamilientag verteilt wurden: Es dauerte nur zwei Minuten, bis diese weg waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.