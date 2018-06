Leipzig (dpa) - In einer Höhle in Südafrika wollen Forscher die Überreste einer bislang unbekannten Menschenart entdeckt haben. Dem ausgestorbenen Verwandten des modernen Menschen gaben sie den Namen Homo naledi. Wie alt die Fossilien von mindestens 15 Individuen sind, sei noch nicht genau geklärt. Das schreibt das internationale Team im Fachblatt "eLife". Wegen des Fundorts nehmen die Forscher an, dass die Toten bewusst abgelegt wurden. Dass Verstorbene bestattet werden, galt bislang als Ritual des modernen Menschen, Homo sapiens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.