Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss in den beiden EM-Qualifikationsspielen am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Halle/Saale gegen Ungarn und am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Zagreb gegen Kroatien auf Josephine Henning verzichten. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin vom französischen Vizemeister Paris St. Germain laboriert an einer Oberschenkel- und Hüftverletzung.

Bundestrainerin Silvia Neid nominierte für Henning die 19-jährige Rebecca Knaak (Bayer Leverkusen) nach. Die U20-Weltmeisterin wurde erstmals ins A-Nationalteam berufen.