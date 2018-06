Celaya (dpa) - In Mexiko hat eine Frau Siebenlinge zur Welt gebracht. Ein Mädchen sei nach der Geburt an einem Herzstillstand gestorben, teilte das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Guanajuato mit. Das Baby habe nur 450 Gramm gewogen. Die Mutter hatte sich zuvor einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen.Die Kinder waren in der 26. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt gebracht worden, nachdem bei der 30-jährige Mutter die Wehen eingesetzt hatten. Die Ärzte kämpfen nun um das Leben der Babys. Die drei Mädchen und drei Jungen werden künstlich beatmet. Sie wiegen nur zwischen 550 und 650 Gramm.

