Tokio (AFP) In den verheerenden Überschwemmungen in Japan sind drei Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 weitere werden noch vermisst. Allein in der schwer getroffenen Stadt Joso nördlich von Tokio galten am Freitag mindestens 22 Menschen als vermisst, darunter zwei achtjährige Kinder, wie der Fernsehsender NHK unter Berufung auf die Behörden berichtete. Auch in einer weiter nördlich gelegenen Präfektur wurde ein Mensch vermisst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.