Mekka (dpa) - Bei einem Kran-Unglück in Mekka in Saudi-Arabien sind mindestens 52 Menschen getötet und 30 verletzt worden. Dies berichtet der saudische Zivilschutz via Twitter.

