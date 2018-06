Mekka (dpa) - Bei einem Kran-Unglück sind mitten in Mekka mindestens 87 Menschen getötet und mehr als 180 verletzt worden. Dies berichtet der saudische Zivilschutz via Twitter. Das Unglück ereignete sich zur Zeit des Gebets zum Sonnenuntergang auf dem Gelände der großen Heiligen Moschee, dem zentralen Heiligtum des Islams. Grund war Medien zufolge starker Wind und Regen. Arabische Fernsehsender zeigen Bilder von Trümmern, Blut und Leichen. In Mekka beginnt in der übernächsten Woche der Hadsch, die wichtigste Wallfahrt der Muslime.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.