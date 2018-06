Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden zweifelt noch an einer möglichen Bewerbung für eine Präsidentschaftskandidatur. In einem emotionalen Auftritt in der "Late Show" sprach Biden am Donnerstagabend über seinen Schmerz angesichts des Todes von seinem Sohn Beau sowie über seinen Glauben. Es gebe immer noch Momente, in denen er wegen des Todes seines Sohnes zusammenbreche, und "das kann man nicht machen" während eines Präsidentschaftswahlkampfes, sagte Biden.

