Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht hat am Samstag Todesurteile gegen zwölf Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bestätigt. Den Männern wird die Planung von Anschlägen auf Polizisten und Soldaten im Land zur Last gelegt. Nach Angaben aus Justizkreisen befinden sich sechs der Verurteilten im Gefängnis, die übrigen sechs auf freiem Fuß.

