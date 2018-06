Lille (SID) - Griechenland hat bei der Basketball-EM mit einer Demonstration der Stärke das Viertelfinale erreicht. Der zweimalige Europameister gewann zum Auftakt der Finalrunde im französischen Lille 75:54 (34:31) gegen Außenseiter Belgien und trifft nun in einem Spitzenspiel auf Spanien, das einen 80:66 (41:39)-Sieg über Polen feierte.

Yannis Bourousis (14 Punkte) war bester Werfer der Griechen. Bei den Spaniern, die erst durch einen knappen Sieg im entscheidenden letzten Vorrundenspiel gegen Deutschland (77:76) weitergekommen waren und das Team um Superstar Dirk Nowitzki aus dem Turnier geworfen hatten, glänzte erneut Pau Gasol vom NBA-Klub Chicago Bulls. Der 35-Jährige kam als Topscorer des Spiels auf 30 Punkte sowie sieben Rebounds.

Am frühen Nachmittag hatte Janis Strelnieks (17 Punkte) vom deutschen Meister Brose Baskets Bamberg Lettland ins Viertelfinale geführt. Im ersten Achtelfinale der EuroBasket setzten sich die Balten mit 73:66 (42:40) gegen Slowenien, Viertelfinalist bei der Heim-EM 2013, durch.

Ab 18.30 Uhr spielt Spanien gegen Polen um dem Einzug in die Runde der letzten Acht, am Abend (21.00) trifft Gastgeber und Europameister Frankreich auf die Türkei. Die deutsche Mannschaft um Superstar Dirk Nowitzki war in der Vorrunde in Berlin nach vier Niederlagen aus fünf Spielen gescheitert.