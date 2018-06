Luxemburg (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht keine Notwendigkeit, derzeit über eine gemeinsame europäische Absicherung der Guthaben von Bankkunden zu diskutieren. Es sei unstreitig, dass eine Bankenunion in Europa dringend sei, sagte Schäuble am Samstag nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg. Zunächst müssten aber bereits vereinbarte Schritte umgesetzt werden wie der Abwicklungsmechanismus für marode Kreditinstitute. "Wenn wir jetzt mit der Debatte über die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung anfangen, ist das genau die falsche Reihenfolge."

