Luxemburg (AFP) Die EU-Kommission erwartet nach der Parlamentswahl in Griechenland eine breite Unterstützung für die Vereinbarungen mit den internationalen Gläubigern zur Rettung des Landes. Mit Blick auf die Umfragen gehe er von einer "sehr klaren Mehrheit" für die Parteien aus, die den bisherigen Kurs unterstützten, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Samstag beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. "Ich mache mir in dieser Beziehung keine Sorgen."

