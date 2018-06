Hermeskeil (dpa) - Stephan Kunz ist neuer Weltmeister im Mülltonnenrennen. Der 38-Jährige setzte sich bei der Weltmeisterschaft in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz gegen mehr als 40 Konkurrenten aus sechs Nationen durch. Der Bundeswehrsoldat aus dem Saarland beherrschte die Renntechnik auf der Tonne am besten. Flott und gut ausbalanciert raste der "Pilot" den Berg hinunter. Die rund 350 Meter lange Strecke legte er in 33 Sekunden zurück.

