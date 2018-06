Piräus (dpa) - Der griechische Fußball-Meister Olympiakos Piräus ist für das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern gerüstet. Der Titelverteidiger gewann auch sein drittes Liga-Saisonspiel gegen Schlusslicht AO Platanias Chanion mit 3:1 und übernahm damit zumindest für eine Nacht die Tabellenführung. Am Mittwoch empfängt Olympiakos die Münchner zum Auftakt in Europas Königsklasse. Weitere Gegner in Gruppe F sind der FC Arsenal mit Mesut Özil und Per Mertesacker sowie Dinamo Zagreb.

