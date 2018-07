Istanbul (SID) - Mario Gomez hat Besiktas Istanbul mit seinen ersten Toren in der Türkei auf Platz zwei geschossen - Weltmeister Lukas Podolski bewahrte den Stadtrivalen Galatasaray mit seinem zweiten Saisontor vor einer Heimniederlage. Für die deutschen Fußball-Stürmer in der Süper Lig lief es am Wochenende zumindest sportlich glänzend.

Nachdem sich Podolski (30) in den sozialen Netzwerken auf einem irritierenden Foto mit militärischem Gruß vor einer türkischen Flagge präsentiert hatte, schrieb er gegen Mersin Idmanyurdu mit dem Treffer zum 1:1 (0:0) wieder positivere Schlagzeilen. Gomez (15./62.) erzielte beide Tore für Besiktas zum 2:0 (1:0) gegen Medipol Basaksehir. Dies reichte sogar kurz für die Tabellenführung, ehe Fenerbahce am Sonntagabend wieder vorbeizog und einen Punkt vor Besiktas liegt.

Welliton brachte Idmanyurdu bei Galatasaray kurz nach der Pause in Führung (49.), Podolski glich postwendend aus (50.). In der Nachspielzeit wurden Podolskis Teamkollege Selcuk (90.+4/Rot) und Gästespieler Gökcek Vederson (90.+5/Gelb-Rot) vom Platz gestellt.

"Mein Herz ist mit euch, den für die Fahne gefallenen türkischen Soldaten. Dem türkischen Volk mein Beileid", hatte Nationalspieler Podolski am Freitag als Text zum Foto veröffentlicht. Später entschärfte er die Formulierung und schrieb: "Mein Herz ist bei allen toten Soldaten! Herzliches Beileid an die Türkei." Sein Post sei "keine politische Aktion" gewesen.

In der Türkei herrscht derzeit ein gewaltsamer Konflikt zwischen dem Staat und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Auseinandersetzung hat seit Juli offiziellen Angaben der Regierung zufolge mehr als 2000 Todesopfer gefordert.