Astana (AFP) Der Russe Gennadi Padalka hat eine neue Rekordgesamtzeit von 879 im All verbrachten Tagen aufgestellt. Gemeinsam mit zwei Astronauten von der Internationalen Raumstation ISS landete der 57-Jährige in der Nacht zu Samstag wohlbehalten in der kasachischen Steppe, wie ein Sprecher der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Alles ist gut." Es war bereits Padalkas fünfte Weltraum-Mission.

