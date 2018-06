Bogotá (AFP) Bei Dreharbeiten zu einem neuen Film mit Hollywood-Star Tom Cruise in Kolumbien ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. An Bord der verunglückten Maschine seien drei US-Bürger gewesen, erklärte ein Sprecher der kolumbianischen Luftfahrtbehörde am Freitag (Ortszeit). Die drei Männer hätten offenbar zum Filmteam gehört. Nach Berichten von Dorfbewohnern seien zwei der Insassen ums Leben gekommen.

