Skhirat (AFP) Die in Marokko stattfindenden Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts in Libyen machen offenbar Fortschritte. Es sei bereits bei sieben von neun Knackpunkten Einigkeit erzielt worden, sagte ein Teilnehmer am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei den noch offenen Punkten gehe es um die Besetzung von Ämtern in Politik und Militär während der Phase der politischen Übergangs.

