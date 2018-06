München (dpa) - Die Behörden in Deutschland stellen sich auf die Ankunft von vielen Tausend weiteren Flüchtlingen ein. Die meisten Menschen werden am Wochenende wieder mit Zügen in München erwartet. Um München zu entlasten, soll in der Lüneburger Heide ein Drehkreuz für Flüchtlinge in Norddeutschland entstehen, wo Asylbewerber direkt per Bahn von Österreich ankommen und verteilt werden sollen. Vizekanzler Sigmar Gabriel und andere Politiker forderten die europäischen Nachbarn auf, mehr Flüchtlinge als bisher aufzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.