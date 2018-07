München (dpa) - Die Flüchtlingskrise wird für München zum Problem. Es fehlt an Notunterkünften. Die Stadt sieht sich alleingelassen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kritisierte, dass München eine nationale Aufgabe übernehme. Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Flüchtlingslage kommt das bayerische Kabinett am Sonntag zu einer Sondersitzung zusammen. Unterdessen kommen weitere Flüchtlinge in der bayrischen Landeshauptstadt an - allein am Sonntagmorgen waren es weitere 750 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.