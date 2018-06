Kathmandu (AFP) Bei Protesten gegen die geplante Verfassungsreform in Nepal sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag getötet, als "die Polizei gezwungen war, auf aggressive Demonstranten zu schießen". Bei den Zusammenstößen im Süden des Landes am Freitag sei zudem ein Polizist getötet worden. Dem Sprecher zufolge zogen Demonstranten den zuvor bei einer Demonstration verletzten Beamten aus einem Krankenwagen, tötete ihn und setzte den Krankenwagen in Brand.

