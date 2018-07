New York (SID) - Die Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben den Doppel-Wettbewerb bei den US Open gewonnen und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert. Die an Position zwölf gesetzte Paarung siegte gegen Jamie Murray/John Peers (Großbritannien/Australien/Nr. 8) mit 6:4, 6:4. Die Partie im Arthur-Ashe-Stadium dauerte 69 Minuten.

Herbert (24) und Mahut (33), die bereits im Australian-Open-Finale 2015 standen, dürfen sich ein Preisgeld von insgesamt 570.000 Dollar teilen.

Die topgesetzten Titelverteidiger Mike und Bob Bryan (USA) waren bei ihrem Heim-Major völlig überraschend schon in der ersten Runde gescheitert. Damit beendete das erfolgreichste Männer-Doppel der Tennis-Geschichte erstmals seit 2004 eine Grand-Slam-Saison ohne einen Titel. Bislang haben die Zwillingsbrüder 16 Majors gewonnen.