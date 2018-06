Köln (SID) - Das Davis-Cup-Debüt von Top-Talent Alexander Zverev ist geplatzt, der 18 Jahre alte Hamburger hat die Reise in die Dominikanische Republik wegen einer Viruserkrankung abgesagt. "Unter diesen Voraussetzungen kann Sascha in der kommenden Woche bei großer Hitze und Luftfeuchtigkeit mit Sicherheit kein Match über drei Gewinnsätze spielen", sagte Teamchef Michael Kohlmann vor dem Relegationsspiel in Santo Domingo (18. bis 20. September).

Für Zverev rückt Routinier Benjamin Becker (Orscholz) ins Team. Angeführt wird die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) von Philipp Kohlschreiber (Augsburg), ebenfalls nominiert sind Dustin Brown (Winsen/Aller) und Philipp Petzschner (Bayreuth).