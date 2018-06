Cizre (AFP) Nach mehr als einer Woche haben die türkischen Behörde die Ausgangssperre in der Stadt Cizre im Kurdengebiet m Südosten der Türkei wieder aufgehoben. Die Ausgangssperre lief am Samstagmorgen aus, der Verkehr in und aus der Stadt war wieder möglich. Allerdings gibt es weiterhin Kontrollposten an den Zufahrtsstraßen nach Cizre.

