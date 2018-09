Kiew (AFP) Der ukrainische Grenzschutz hat nach eigenen Angaben in der östlichen Konfliktregion Luhansk zwei Russen in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen festgenommen. Einer der beiden Männer habe Papiere des russischen Militärs bei sich gehabt, teilte der Grenzschutz am Samstag mit. Demnach gehörte er zu einer Einheit im südrussischen Woronesch rund 300 Kilometer von der Grenze entfernt. Die Männer seien im ukrainischen Dorf Milowe wegen illegalen Grenzübertritts in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter.

