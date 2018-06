Neu Delhi (dpa) - Bei einer Serie von Explosionen sind in Indien mindestens 87 Menschen getötet und 150 weitere verletzt worden. Das Unglück begann in einem gut besuchten Restaurant, als vier Gasbehälter explodierten. Die Explosionen entzündeten im Gebäude nebenan gelagerten Sprengstoff, der im Bergbau verwendet wird. Insgesamt vier Gebäude wurden zerstört. Menschen seien wie Kieselsteine in die Luft geworfen worden, schreibt eine Tageszeitung vor Ort. Keiner im Umkreis von 150 Metern habe überleben können

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.