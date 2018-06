Sacramento (AFP) Hunderte Menschen in der US-Stadt Sacramento haben die drei jungen Männer gefeiert, die im Thalys-Schnellzug einen mutmaßlichen Dschihadisten überwältigt hatten. Bei einer Parade am Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 fuhren Anthony Sadler, Alek Skarlatos und Spencer Stone auf einem Wagen bis zum Kapitol in der Hauptstadt des Bundesstaates Kalifornien. Dort würdigte sie der Bürgermeister von Sacramento in einer mit viel Applaus bedachten Ansprache.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.