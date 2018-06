München (AFP) Die bayerische Landesregierung hat die vorübergehende Einführung von Grenzkontrollen aufgrund des großen Flüchlingsandrangs begrüßt. Der Ministerrat unterstütze die Entscheidung der Bundesregierung "in dieser Ausnahmesituation", hieß es in einem am Sonntag in München getroffenen Beschluss. Die Landesregierung forderte zudem mindestens eine Verdoppelung der finanziellen Hilfen durch den Bund.

