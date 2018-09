Köln (AFP) Überraschende Ergebnisse bei den Oberbürgermeisterwahlen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen: Die CDU hat mit einem knappen Sieg in Bonn und einem guten Abschneiden im ersten Wahlgang in der Ruhrgebietsmetropole Essen Boden in den eher SPD-dominierten Großstädten an Rhein und Ruhr gut gemacht. Auch im traditionell SPD-dominierten Oberhausen setzte sich der CDU-Kandidat überraschend durch. In Leverkusen hingegen nahm die SPD der CDU das Oberbürgermeisteramt ab.

