Berlin (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise will die Bundesregierung nach Medienberichten vorübergehend wieder Grenzkontrollen einführen. Das berichteten am Sonntag die "Bild"-Zeitung und "Spiegel Online". Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte für 17.30 Uhr eine Stellungnahme zur Flüchtlingslage an.

