Versailles (AFP) Drei Diebe haben einem chinesischen Fremdenführer in der Nähe von Paris eine Tasche abgenommen, in der sich die gesamte Reisekasse der Gruppe mit 20.000 Euro und auch 5000 Schweizer Franken (4500 Euro) befand. Anschließend entkamen sie in einem Auto, wie die französische Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-jährige Chinese habe am Samstagabend zunächst noch einen Angriff auf zwei Frauen seiner Gruppe abgewehrt, denen das Trio Designerhandtaschen entreißen wollte. Dann wurde er laut Polizei selbst zum Opfer. Auch eine Rolex, die sich der Reiseführer erst kürzlich für 5000 Euro gekauft hatte, wurde gestohlen.

