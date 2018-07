London (AFP) Nach der Wahl des bisherigen Hinterbänklers und Sozialisten Jeremy Corbyn zum neuen Chef steht der britischen Labour-Partei ein deutlicher Linksruck bevor. Der 66-jährige Pazifist erhielt in der Urwahl 59,5 Prozent der Stimmen, wie am Samstag bei einem Sonderparteitag in London verkündet wurde. In seiner Dankesrede prangerte Corbyn "groteske Ausmaße an Ungleichheit" in Großbritannien an und rief zum Aufbau einer "besseren Gesellschaft" auf.

