Dubai (AFP) Al-Kaida-Chef Aiman al-Sawahiri hat Dschihadisten weltweit zur Einheit und zu neuen Angriffen auf "westliche Städte" aufgerufen. Islamistische Kämpfer sollten "den Krieg in die Städte des Westens" und die dortigen "Installationen" tragen, "insbesondere in die Vereinigten Staaten", forderte der Chef des Terrornetzwerks in einer am Sonntag im Internet verbreiteten Audionachricht. Die Zusammenarbeit der islamistischen Kämpfer sei erforderlich, weil "der Feind seinen Kreuzzug gegen den Islam verstärkt" habe.

