Tokio (AFP) Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Überschwemmungen in Japan ist auf sieben gestiegen. Weitere 15 Menschen würden noch vermisst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 65.000-Einwohner-Stadt Joso war am Donnerstag weitgehend überschwemmt worden, als ein Deich des Kinugawa-Flusses brach. Überflutet wurde ein Stadtteil mit 6500 Häusern. Auch am Sonntag standen noch tausende Häuser unter Wasser.

