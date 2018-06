Oerbke (dpa) - Über den Beginn der Verteilung von Flüchtlingen über das geplante Drehkreuz für Norddeutschland in der Lüneburger Heide ist noch nicht entschieden.

Aus der Kaserne in Oerbke bei Bad Fallingbostel (Niedersachsen) sollten am Sonntag noch keine Flüchtlinge in andere Bundesländer weiterreisen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Am Vormittag kamen 475 Flüchtlinge mit einem Zug aus Salzburg in Uelzen an und sollten mit Bussen nach Oerbke gebracht werden. In der Kaserne waren am Samstag die ersten Flüchtlinge angekommen, etwa 200.

Am Sonntag und Montag sollen noch keine Flüchtlinge in andere Bundesländer weiterreisen, teilte am Sonntag das Innenministerium in Hannover mit. Es seien noch viele Details zu klären und Vorarbeiten nötig. Das Verteilzentrum soll in der Nähe einer Notunterkunft des Landes Niedersachsen entstehen, in der am Wochenende mehrere hundert Flüchtlinge untergebracht wurden.