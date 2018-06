Berlin (dpa) - Die Rückkehr Deutschlands zu Grenzkontrollen stößt in der Opposition auf Kritik. Linke-Fraktionschef Gregor Gysi erklärte in Berlin: "Grenzen kann man schließen, aber die Probleme löst man damit nicht. Es wird höchste Zeit, so schnell und wirksam wie möglich die Fluchtursachen zu bekämpfen." Grünen-Vorsitzende Simone Peter sprach in der "Huffington Post" von einem nationalen Harakiri-Kurs. Aus Sicht der EU-Kommission bewegt sich die Bundesregierung mit den Kontrollen jedoch innerhalb des geltenden Rechts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.