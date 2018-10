Coffs Harbour (SID) - Der Franzose Sébastien Ogier ist zum dritten Mal in Folge Rallye-Weltmeister. Der 31-Jährige gewann am Sonntag in seinem VW Polo-R die Rallye Australien und ist mit nun 235 Punkten bereits nach zehn von 13 Saisonläufen auch von seinem finnischen Markenkollegen Jari-Matti Latvala (134) nicht mehr von der Spize der Gesamtwertung zu verdrängen.

"Das ist magisch, das ist fantastisch, ein unglaubliches Ergebnis", jubelte Ogier unmittelbar nach seinem vorzeitigen Titel-Hattrick: "Es war eine überragende Saison, die beste, die ich je gefahren bin". Im australischen Coffs Harbour lag der alte und neue Weltmeister am Ende 12,3 Sekunden vor Latvala und 32,6 Sekunden vor dem Iren Kris Meek (Citroen DS).

Ogier hatte zuvor auf der zwölften Wertungsprüfung am Samstag erstmals die Führung übernommen. Er ist nunmehr der vierte Fahrer der Rallye-Geschichte mit mindestens drei WM-Titeln nach seinem Landsmann Sebastien Loeb (9), sowie den Finnen Juha Kankkunen und Tommi Mäkinen (je 4).