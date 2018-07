London (SID) - Nicola Sapstead, die Chefin der britischen Anti-Doping-Agentur, hat offenbar wenig Interesse daran, dass es im Vorfeld der Olympischen Spiele 2016 in Rio negative Schlagzeilen gibt. Das berichtet die Sunday Times unter Berufung auf E-Mails von Sapstaed an Bill Sweeney, den Vorstandsvorsitzenden des britischen Nationalen Olympischen Komitees.

"Wir tun alles, was wir können, um den Fokus auf die positiven Nachrichten zu richten. Das Letzte was wir wollen, ist eine Story, die den Countdown für Rio beeinträchtigt", schrieb sie darin. Die Mail wurde an dem Tag verschickt, an dem die Sunday Times und die ARD umfassend über Doping in der Leichtathletik berichtet hatten.

Auf Anfrage der Sunday Times verteidigte Sapstead ihr Vorgehen: "Niemand mag es, wenn eine gute Geschichte von etwas überschattet wird, was negativ für den Sport ist", sagte Sapstead, räumte aber gleichzeitig ein: "Das Timing war unglücklich."