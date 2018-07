Multan (AFP) Durch eine Explosion auf einer belebten Straße im pakistanischen Landesinnern sind nach Polizeiangaben am Sonntag mindestens neun Menschen getötet und 42 weitere verletzt worden. Die Detonation sei beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einer motorisierten Rikscha in der Stadt Multan erfolgt, teilte die Polizei mit. Am Wrack der Rikscha seien Spuren von Sprengstoff entdeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.