Mekka (AFP) Trotz des tragischen Kranunglücks in Mekka mit 107 Toten soll die weltweit größte Pilgerfahrt Hadsch wie geplant stattfinden. Der saudiarabische König Salman sicherte am Wochenende eine Untersuchung der Unglücksursache zu. Ein Baukran war am Freitag während eines Sturms in einen Innenhof der Großen Moschee von Mekka gestürzt und hatte hunderte betende Gläubige unter sich begraben. Neben den 107 Todesopfern gab es viele Verletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.