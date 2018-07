Thohoyandou (AFP) Die katholische Kirche hat erstmals einen Südafrikaner selig gesprochen. An der Zeremonie für den 1990 ermordeten Lehrer Benedict Daswa in der Ortschaft Tshitanini in der Provinz Limpopo nahmen am Sonntag rund 30.000 Gläubige teil. Er war 1990 wegen der Zurückweisung der Dienste eines traditionellen Zauberers getötet worden. Die Seligsprechung erfolgte im Namen von Papst Franziskus durch den italienischen Kardinal Angelo Amato.

