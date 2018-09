New York (SID) - Gazzetta dello Sport: "Die Schwestern Italiens Pennetta und Vinci heben uns an die Spitze des Tennis-Olymps. New York feiert 'Big Italy'. Es ist nicht zu glauben: Zwei normale Frauen, nicht besonders groß, nicht besonders stark, haben die Nummer eins und zwei der Welt vom Thron des Tennis gedrängt. Pennetta und Vinci sind nicht nur Final-Debütantinnen. Mit ihren 33 und 32 Jahren sind sie die ältesten Finalistinnen, die jemals um den Titel gekämpft haben."

Corriere dello Sport: "Pennetta auf dem Thron von New York. Abgesehen vom Rekord von zwei Italienerinnen bei den US Open wird die Menschlichkeit und die Freundschaft dieser beiden Spielerinnen in Erinnerung bleiben, die von Süditalien aus die Welt des Tennis erobert haben."

Tuttosport: "Pennetta ist die neue Tennis-Königin. Sie glänzt in New York, schreibt ihren Namen in die Geschichte des italienischen Tennis, erobert den fürstlichen Preis von 3,3 Millionen Euro und sagt 'Goodbye' während der Live-Übertragung. Wenn das keine Überraschungen sind!"

Repubblica: "Italien, das oft die einfachsten Dinge nicht schafft, leistet manchmal Unmögliches. Das Final-Match in New York ist der Triumph der 'Little Italians'. Zwei süditalienische Tennis-Spielerinnen haben die beiden stärksten Stars der Welt, darunter den Marsmenschen Serena Williams, versenkt, und damit eine 'Roboterspielerin' vernichtet, die endlich bewiesen hat, verletzlich, nervös - in einem Wort menschlich - zu sein."

La Stampa: "65 Jahre zu zweit sind die beiden Finalistinnen von New York alt. Königin Flavia erobert den achten Platz unter den stärksten Spielerinnen der Welt und sagt dem Tennis-Olymp Adieu. Jetzt will sie sich einen weiteren Traum erfüllen: Eine Familie mit ihrem Kollegen Fabio Fognini gründen. Die Hochzeit könnte schon im März sein."